Al vertice europeo l' ultimo per Draghi è tutta in salita l' intesa sul ' Price Cap'

- A Bruxelles attesa per il consiglioin programma oggi. Sul tavolo dei 27 la crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina. Accordo sempre più lontano sul tetto al prezzo del gas ...... ragion per cui oggi sono incentivati ad opporsi a qualsiasi misura che suoni come 'debito',... In agenda anche ilUe - Asean e la Cop27 di Sharm - el - Sheikh. I leader parleranno ...Oggi al via le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ci sono candidati alternativi a Tajani, tuttavia il numero due di Forza Italia dovrebbe ottenere la Farnesina nonostante le ultime sor ...Oggi il Consiglio europeo: il premier uscente chiede misure subito operative. Nel pranzo della vigilia al Quirinale preoccupazione per i no di Berlino ...