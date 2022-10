A Torino un ponte di Halloween da tutto esaurito

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Persi annuncia undi Ognissanti da. Già ora, a parecchi giorni di distanza dalla festività, l’occupazione delle stanze d’albergo supera il 90% nel periodo compreso fra sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre: un risultato straordinario, non solo rispetto al 2021, quando le limitazioni legate al Covid si facevano ancora sentire, ma anche rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, nel quale si raggiunse il 75% di occupazione (la festività, però, cadeva di venerdì). È un turismo in gran parte di provenienza nazionale, il quale – grazie al“lungo” – visiterà il capoluogo, in molti casi con una puntata nelle Langhe per la fiera del tartufo. “Si tratta – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – di un segnale importante e in controtendenza rispetto ...

Anche il ponte di Ognissanti si prospetta da record per Torino. Già ora l'occupazione delle stanze d'albergo supera il 90 per cento e si vede all'orizzonte il tutto esaurito. E' un turismo in gran parte di provenienza nazionale. «Già prenotato oltre il 90% delle stanze. Si tratta di un turismo in gran parte di provenienza nazionale, che prevede la visita del capoluogo, con una puntata in molti casi nelle Langhe per la Fiera del tartufo». (ANSA) - TORINO, 20 OTT - Per Torino si annuncia un ponte di Ognissanti da tutto esaurito. E' la previsione di Confesercenti. "Già ora, a parecchi giorni di distanza dalla festività - spiega - l'occupazione delle stanze d'albergo supera il 90%"