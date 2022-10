Udinese-Monza | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2022 2023

Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 19 ottobre 2022: in Coppa Italia spicca, si gioca anche in Coppa di Germania e Liga. Juventus - Zurigo in Women's Champions League Mercoledì 19 ottobre in primo piano il big match valido per la dodicesima giornata di Premier ...SPORT Su Italia 1 dalle 20.47, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. In diretta dalla Dacia Arena i bianconeri di mister Sottil affrontano i brianzoli di Raffaele ...Il programma delle partite di Coppa Italia di mercoledì 19 ottobre vedrà in campo tre squadre di Serie A: lo Spezia ospita in casa il Brescia alle ...Udinese-Monza, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...