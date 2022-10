Segnalano spaccio con app YouPol | preso con armi e droga

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ stato grazie a una segnalazione dei cittadini, che hanno usato l’app, che la polizia è riuscita a individuare e arrestare uno spacciatore a Portici, recuperando anche delle. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono recati insieme a un cane antinell’appartamento indicato come centrale di. Giunti sul posto hanno notato un via vai dall’abitazione e, poco dopo, hanno visto uscire un uomo, che dopo aver armeggiato su un’auto poco distante è rientrato nell’appartamento. A quel punto i poliziotti sono intervenuti: nell’abitazione hanno trovato quattro bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della, un cellulare, due ...

Agenzia ANSA

