Razov scopre ora che la Meloni è filo ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’ambasciatore russo in Italia, Sergey, non si aspetta un cambiamento significativo della condotta del governo italiano verso Mosca e l’intervento russo in, con l’avvento del nuovo esecutivo guidato da Giorgia. L’ambasciatore russo in Italia, Sergey, prevede che Roma continuerà a sostenere l’e il rispetto delle sanzioni anti-russe In un’intervista all’agenzia russa Tass,ha affermato che “finora è stata delineata una linea per la continuazione del sostegno all’e il rispetto delle sanzioni anti-russe”. “Certo – ha aggiunto il diplomatico russo -, speriamo nel buon senso, ma durante la telefonata del 4 ottobre trae Zelensky è stata confermata l’intenzione del nuovo governo italiano di continuare il ...