“Racconti di luce e colore” l’antologica di Giuseppe Flangini a Milano

mentelocale.it

L'amore e l'odio, lae l'oscurità, il sogno e l'incubo. Due scuole speculari ma opposte. La ... Di ambientazione fiabesca, la lunga vicenda ci immerge in quel mondo in cui tutti ihanno ...... concessi dall'Archivio Storico Istituto- Cinecittà. 2. La Sezione 2 presenta il tema della ... che diventerà il suo primo libro (1953) e in numerosi altrie testimonianze, raccolti poi ... Giuseppe Flangini: racconti di luce e colore, mostra antologica Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...