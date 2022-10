Piazza San Carlo | slitta processo appello Appendino

È saltato il processo d'appello per i fatti diCarlo, a Torino, che fra gli imputati annovera l'ex sindaca Chiara Appendino, oggi parlamentare M5s. I giudici, accogliendo una richiesta del procuratore generale Carlo Maria Pellicano e ...... piazzale Ellero, via Bertossi, via Brusafiera, largoGiorgio, via Cavallotti, viale Trento, via Dei Molini, via Roma,Pescheria. Per permettere il regolare svolgimento del mercato ...Ancora poche ore e poi Siena si appresta a vivere “Alla Lizza per Brio”, l’evento che unirà Comune di Siena, Lega Tumori senese e mondo delle Contrade nel nome della solidarietà e della prevenzione in ...Salutando i gruppi di pellegrini durante l’udienza generale in piazza san Pietro papa Francesco ha rivolto il pensiero alla Nigeria, colpita dalle ...