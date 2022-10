Incidente mortale sulla A4 | auto finisce sotto un tir | chi era la vittima

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A4a Portogruaro – Terribile schianto in Italia, un uomo è morto schiacciatoun tir. L’impatto è stato violentissimo, non gli ha lasciato scampo. L’si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 18 ottobre 2022, sull’strada A4 nella località di Pradipozzo, vicino a Portogruaro, in direzione Trieste. Ancora una volta nel tratto a due corsie interessato dai lavori per la terza corsia. Leggi anche l’articolo —> Beatriz Álvarez-Guerra, l’attricedi un brutto: aveva 28 anni Secondo le prime ricostruzioni un’, una Bmw, ha tamponato violentemente un mezzo pesante che trasportava tronchi di alberi. A perdere la vita l’uomo alla guida della macchina. L’autista del tir, un 57enne ...

L'Arena

Così gli agenti creano una sorta di by - pass chiudendo il tratto di strada interessato dall'. Le auto vengono deviate da un lato in direzione di via Del Vegron, dall'alto in via San Michele ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Pianosulla A6, altri particolari Posted on 30 Agosto 2017 Author ... Incidente mortale a Montorio, l'autista aveva un tasso alcolico altissimo