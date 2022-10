Energia | Ue | “Restano divergenze su misure contro caro prezzi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tra i Paesi dell’Ue “c’è un ampio accordo sulle aree chiave di azione per abbassare i” dell’, “ma ci sono ancora alcunesul modo in cui” agire, quindi “spetterà ai leader discuterne”. Lo conferma il ministro per gli Affari Europei della Repubblica Ceca Mikulas Bek, nella plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Il forte aumento deidell’– continua – tocca tutti i cittadini e le imprese europee ed è quindi in cima all’agenda del Consiglio Europeo, poiché sappiamo che la Russia sta usando l’come un’arma, nel tentativo di indebolire la determinazione e il potere economico dell’Unione Europea”. “Non lasceremo che ciò accada: basandosi sulle discussioni a Praga e sulla proposta della Commissione di ieri, i leader – ...