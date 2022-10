EMIGRATIS | PIO E AMEDEO SALUTANO CANALE 5 NEL 2023 TORNA FELICISSIMA SERA

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Mercoledì 19 ottobre, in primata su5, ultimo appuntamento con “– La Resa dei Conti” e Pio e. Nella quarta puntata “Bufalone” e “Messicano, interpretati dal duo comico foggiano da Los Angeles si sposteranno a Las Vegas dove incontreranno la leggenda mondiale della boxe: Mike Tyson. Oltre la campione, saranno ospiti dell’irriverente coppia: Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriana e il pilota di Formula 1 Felipe Massa. Pio ecosì5. La premiere diha conquistato 2.547.000 telespettatori con il 16,9% di share, la seconda 2.163.000 con il 14,7% e la terza 2.019.000 con il 14,4%. Nei giovani lo share ha sfiorato il 40%. Per gli affezionati del duo comico, capace di ...

e Amedeo , nei panni di 'Bufalone' e 'Messicano', si sposteranno da Los Angeles (dove hanno ..., gli ospiti dell'ultima puntata Nella quarta ed ultima puntata, il duo comico foggiano ..." La resa dei conti, ore 21:20 su Canale 5e Amedeo tornano con il loro format comico in cui girano il mondo. Udinese - Monza, ore 21:00 su Italia 1 Gara dei sedicesimi di finale di ...Pio e Amedeo si sposteranno nella città che non dorme mai, Las Vegas, dove incontreranno volti noti del mondo dello sport e non solo ...Da Mike Tyson a Elisabetta Canalis: le cose da sapere sull'ultima puntata di Emigratis, in onda il 19 ottobre su Canale 5.