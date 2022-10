Agenzia ANSA

"I nostri risultati indicano che, in media, nel periodo considerato un metro indi neve nel corso della stagione è associato a una diminuzione dell'1,3 per cento di passaggi negli impianti, a ...... il Governatore diIgnazio Visco l'ha recentemente affermato: "Non si può escludere una ...globale e allargamento dello spread) si verificassero contemporaneamente il Pil crescerebbedi ... Bankitalia:meno neve per clima caldo, verso calo turismo sci (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Sempre meno neve naturale a causa dell'aumento delle temperature dovute al cambiamento climatico, colpiranno il ...Il governo che sta nascendo manca di profili dall'alto standing internazionale nei ministeri economici, anche per i tanti no ricevuti dai tecnici. Fdi punta a ...