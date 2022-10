Ucraina | Mattarella | da Polonia grande impegno per profughi**

Riconferma di un sostegno netto all', riconoscimento dell'impegno polacco per l'accoglienza ai profughi ucraini, necessità di ... Questi i temi affrontati dal presidente Sergiocon il ......minaccia di questi mesi per la sicurezza europea e mondiale è costituita dalla guerra in. ...da ultimo dovevamo rifiutare la richiesta pressante del Presidente della Repubblica Sergio...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Proseguire nel deciso sostegno all'Ucraina e riconoscimento dell'impegno della Polonia per l'accoglienza dei profughi. Lo ha sottolineato il Presidente della ...Riconferma di un sostegno netto all'Ucraina, riconoscimento dell'impegno polacco per l'accoglienza ai profughi ucraini, necessità di maggiore solidarietà e di unità europea, a cominciare dalla questio ...