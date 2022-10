Ralph Macchio sull’uscita di Elisabeth Shue dal franchising di Karate Kid | “avrei dovuto difenderla”

(Di martedì 18 ottobre 2022)esprime il suo dispiacere per non aver preso le parti della partnerdopo la sua uscita di scena dai sequel del primoKid., protagonista di uno dei franchise di maggior successo degli anni '80,Kid, e co-star dell'acclamata serie Cobra Kai, ha parlato dei suoi rimpianti per l'uscita di scena della sua collegadopo il film originale del 1984, nel quale l'attrice interpreta Ali Mills, ex fidanzata dell'antagonista Johnny Lawrence (William Zabka) e nuova fiamma di Daniel LaRusso. InKid - Per vincere domani Daniel LaRusso () è un adolescente del New Jersey trasferitosi con la madre a ...

BadTaste.it Cinema

, protagonista di uno dei franchise di maggior successo degli anni '80, Karate Kid , e co - star dell'acclamata serie Cobra Kai , ha parlato dei suoi rimpianti per l'uscita di scena ...Dopo aver vestito per l'ultima volta i panni di Daniel LaRusso nel 1989 in Karate Kid III ,è tornato a interpretare il personaggio nell'acclamata serie TV sequel Cobra Kai , disponibile in streaming esclusivo su Netflix . Nella produzione, oltre a William Zabka e al suo Johnny ... Karate Kid: Ralph Macchio si dice pentito del trattamento riservato a Elisabeth Shue Ralph Macchio esprime il suo dispiacere per non aver preso le parti della partner Elisabeth Shue dopo la sua uscita di scena dai sequel del primo Karate Kid. Ralph Macchio, protagonista di uno dei fra ...Ralph Macchio si è detto pentito di come, all'epoca del primo Karate Kid e del seguito, è stato liquidato il personaggio di Elisabeth Shue ...