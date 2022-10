Perché Israele non regala gli Iron Dome all' Ucraina e neppure glieli vende

Leggi su panorama

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ci sono ottimi motivinon fornisca all’il suo sistema antimissile, o comunque non lo faccia nella versione più efficace del progetto, quella sviluppata con decenni di esperienza nell’intercettare i razzi di Hamas. Dall’, le parti più sensibili e preziose del sistema potrebbero infatti finire in mano russa durante le fasi di conquista e liberazione dei territori, e una volta nella disponibilità di Mosca prendere la strada verso centri di sviluppo tecnologico militare per essere studiati e copiati. Non che già oggi non abbiano in comune determinate parti, ma a fare la differenza è la qualità delle componenti, chesi può permettere in quantità necessaria mentre Mosca no. La difesa aerea israeliana...