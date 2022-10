Mourinho | conferenza interrotta | c' entrano Stankovic e un bacio

" Grande, Deki... ". Joséinterrompe lastampa per salutare Stankovic che entra nella zona interviste. L'allievo gli risponde mandandogli un bacino , al termine di una giornata di coccole in cui tutti ...Prima che la seduta entri nel vivo,sceglie di assistere agli ultimi tre minuti aperti ... La suastampa è prevista a Siviglia alle ore 19 assieme a Ibanez. Il difensore è uno dei ...Anche Josè Mourinho si gode la vittoria dei suoi ragazzi e in conferenza stampa ha definito "importantissimo" il risultato ottenuto a Genova che ha sancito il ...L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria di Marassi sulla Sampdoria. I giallorossi si sono imposti grazie al rigore trasformato al nono minuto da Loren ...