Le democrazie liberali dovranno scendere a patti con autocrazie inaffidabili?

(Di martedì 18 ottobre 2022) La globalizzazione non è più la stessa. La crisi del multilateralismo, resa evidente dall’invasione dell’Ucraina e le conseguenti sanzioni economiche inflitte alla Russia dalla comunità internazionale, porterà inevitabilmente ad un nuovo assetto geopolitico mondiale. Dall’inizio del millennio l’economia globale stessa è entrata in acque molto agitate: la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, le disuguaglianze crescenti insieme alle pressioni migratorie, fino ad arrivare alla pandemia di Covid-19 hanno spinto molti Paesi verso la creazione di alternative all’economia globale integrata, al fine di non soccombere schiacciate dal peso degli stravolgimenti economici. Secondo Gianmarco Ottaviano, docente di Economia politica all’Università Bocconi, l’esito più probabile della trasformazione in corso non sarà la deglobalizzazione tanto temuta (o auspicata) da molti commentatori, quanto ...

