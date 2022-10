(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLatorna a fare punti dopo il brutto ko di Taranto ma deve accontentarsi del pari nella sfida interna con unin dieci per un tempo. Prime scintille al 20?, quando i satanelli vanno vicini al vantaggio con Frigerio che trova il salvataggio sulla linea di Maggioni. Al 24? gli ospiti hanno una doppia occasione trovando Barosi, a cui risponde dopo 7 minuti la squadra gialloblu con un colpo di testa a lato di Santos. La possibile svolta della gara cade al 44? quando il rossonero Vutaj si fa espellere e lascia i suoi in inferioritò numerica. Nella ripresa lacapitalizza il tutto con Santos, abile a portare i suoi in vantaggio con un preciso stacco di testa a nove minuti dal termine. Quando la gara sembra ormai chiusa e compromessa, il ...

Ilha però la qualità e la forza per non perdersi d'animo e al 42 del secondo tempo, a 3 dal novantesimo,il pareggio grazie Ogunseye che insacca in tuffo su cross ben calibrato da ...Compleanno amaro per Zdenek Zeman, ilperde 2 - 1 in casa dell'Entella ed è fuori dai giochi ... Ok anche il Palermo cheal 96 la Triestina e la Juventus U23 alla quale basta un gol di ... Il Foggia riacciuffa la Juve Stabia sul più bello IL TABELLINO JUVE STABIA-FOGGIA 1-1 RETI: 81' Santos, 87' Ogunseye. JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, ...