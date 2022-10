Foto di Mussolini via dal Mise ma ce n’è una anche a Palazzo Chigi

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, ladisarà rimossa”. Così il ministero dello Sviluppo economico in una nota in cui si ricorda che “quest’anno cade il 90esimo diPiacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’èladi Benito, ministro delle corporazioni nel 1932” precisa il. “Si ricorda che il ritratto dinella galleria dei presidenti del Consiglio” ...

... una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche ladi Benito. Per evitare strumentalizzazioni sarà rimossa'. 'Mi giunge notizia che al MISE ...16 minuti fa Mise: viadal palazzo per evitare polemiche Il ministero per lo sviluppo economico celebra i 90 anni e la fotografia che ritrae Benito, presente nel palazzo ...(Adnkronos) – “Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa”. Così il ministero dello Sviluppo economico in una nota in cui si ricorda che “quest’anno cade il 90esimo ...Dominano i titoli dedicati a Mussolini nella classifica dei libri più venduti tra il 12 settembre e il 9 ottobre. Al vertice, complice forse l'appuntamento elettorale, della classifica generale 'M. (A ...