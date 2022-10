Ex Juve | Cobolli Gigli | 'Agnelli doveva parlare quattro mesi fa Arrivabene non è all'altezza di comunicare | è uomo di costi'

Le parole dell'ex presidente dellaGigli: "Le dichiarazioni di Agnelli Io le avrei fatte quattro mesi fa" GiovanniGigli, ex presidente della, è intervenuto a TuttoJuve. Di seguito le sue parole su Allegri. ...Eppure era stata proprio la frangia più estrema del tifo bianconero a chiederne la presidenza, al posto diGigli. Già lo scorso anno, ma ancora di più in questa stagione, gli spalti di quello ...La Juventus è attesa da settimane importanti dopo le sconfitte contro il Milan e il Maccabi Haifa. Una situazione non ideale per la società bianconera e per il tecnico Massimiliano Allegri, confermato ...Grande tifoso della Juventus, l'imprenditore Flavio Briatore si è espresso in maniera inequivocabile sulla prestazione della squadra difendendo l'operatore dell'allenatore, Max Allegri ...