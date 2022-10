E' morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri - Cronaca - quotidiano net

di Redazione Spettacoli Èa GenovaGatti, storico componente della band I Ricchi e Poveri: aveva 80 anni Èa GenovaGatti , storico componente della band I Ricchi e Poveri: aveva 80 anni. Ad ...Gatti, cantante de I Ricchi e Poveri, èa Genova all'età di 80 anni. Gatti aveva abbandonato il gruppo nel 2013, dopo l'improvvisa e tragica morte del figlio Alessio, scomparso a 23 anni. ...Facciamo un gioco. Bendiamoci gli occhi e usciamo di casa. Teniamoci forte alla ringhiera e scendiamo piano ogni gradino. Apriamo il portone. Poi, avventuriamoci in città, e facciamolo con gli occhi c ...Il cantante aveva partecipato lo scorso anno a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai Uno Mondo della musica in lutto. È morto Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri. L’artis ...