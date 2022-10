E’ morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

(Di martedì 18 ottobre 2022)Addio a, storica voce (ma anche tastiere e chitarra) dei. Il cantante èall’età di 80 anni. Tra i protagonisti della band fin dalla sua formazione negli anni ‘60,ha affiancato per quasi 50 anni Angela Brambati e Angelo Sotgiù, che oggi tengono in vita icome duo. Decise di abbandonare il gruppo quando la sua vita venne colpita dal grave lutto della perdita del figlio 22enne, ritrovatoa Genova nella notte del 13 febbraio 2013. L’uscita di scena fu ufficializzata nel 2016. Nel 2020 è tornato a cantare con i, nella loro formazione originale (era un quartetto con Marina ...

Successivamente al Covid, Gatti stesso aveva riferito di avere avuto problemi di candida, ...Con queste parole Angelo Sotgiu e Angela Brambati, in arte i Ricchi e poveri, hanno annunciato la morte del terzo componente della band, Gatti. L'artista e compositore si è spento a Genova ... E' morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. L'annuncio arriva dai componenti del gruppo: "È andato via un pezzo della nostra vita" ... "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", così hanno dato la notizia della scomparsa di Gatti, familiari e il suo gruppo musicale ...