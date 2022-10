Anna Tatangelo scoppia in lacrime durante il primo concerto dopo la morte della madre | “Datemi una mano”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Momenti toccantil’ultimodi. La cantante di Sora si stava esibendo sul palco di Acquaviva delle Fonti,lo scorso finesettimana, quando ad un certo punto èta in, travolta dai ricordi e dal dolore per la scomparsaPalmira Vinci, deceduta a 67 anniuna lunga malattia. L’accaduto è stato immortalato in un video registrato da una fan dell’artista che l’ha poi pubblicato sui social: stava per iniziare a cantare “La più bella“, il brano che scrisse proprio per lanel 2007, quando l’emozione ha avuto il sopravvento. Mentre il pubblico la acclamava con urla di sostegno e applausi, l’artista ha chiesto più volte di avere pazienza, ...

La cantante al concerto si commuove quando deve intonare un brano a lei dedicato Palmira Vinci è deceduta il 29 settembre scorso: aveva 67 annitorna a esibirsi davanti al suo pubblico in Puglia, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ospite della Sagra del Calzone, ma sul palco si blocca e piange per la mamma morta da ...Anna Tatangelo ha dedicato a sua mamma una canzone davvero commovente, ma come si chiama E quali sono le parole Ecco testo e video per voi!