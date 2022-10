Sì | Lorenzo Fontana ha scritto «inpiegato» su un modulo ufficiale

Ignazio La Russa ehanno infatti comunicato formalmente ai componenti delle due Assemblee che entro oggi devono far sapere ai segretari generali dei due rami del Parlamento a quale ...E che dire dell'uomo più vicino al segretario della Lega, appena eletto presidente della Camera, la stessa il cui scranno più alto fu occupato da Sandro Pertini.è il Sancho ...Parlamento, dai gruppi alle commissioni: tutti i prossimi passi per la formazione del nuovo governo. Oggi al via i lavori delle Camere.Il neopresidente Fontana criticato e offeso da sinistra per un vecchio errore ortografico. Ma il Pd scelse come ministra dell'istruzione una deputata senza diploma di maturità ...