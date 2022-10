Russia | chiuso il sito ucraino che aiutava i suoi soldati a disertare

QUOTIDIANO NAZIONALE

La procura russa hain tre anni l'accesso a 30.000 siti 'che promuovono rapporti sessuali non tradizionali tra ... termine usato inper le relazioni Lgtb. Si propone di modificare la ...Nel 2021 il gruppo hacon un fatturato di 118miliardi di dollari, ottenuto per il 97,4% da ... L'invasione dell'Ucraina ha ulteriormente complicato il quadro, visto che laè un grande ... Guerra in Ucraina, la diretta. Ucciso foreign fighter italiano nel Donetsk - Esteri - quotidiano.net Mattarella chiama Meloni per una proposta "allettante". Ecco le pazze intercettazioni del nostro infiltrato speciale ...Lo ha affermato secondo Ria Novosti Irina Rebrina, capo del dipartimento per la vigilanza che sovrintende il rispetto della controversa legge "sulla propaganda gay".