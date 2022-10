“Primi vaccini contro il cancro pronti entro il 2030” | l’annuncio alla Bbc dei fondatori di BioNTech

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Potenziali quanto clamorose novità arrivano sul fronte scientifico e hanno un nesso in qualche maniera con il Covid-19: i professori Ugur Sahin e Ozlem Tureci,di, hanno annunciato che proprio lavorare sulle terapie per sconfiggere il Covid-19 ha accelerato anche la ricerca diil. Al cc’è la tecnologia mRNA sviluppata per il vaccinoil Covid-19, che a differenza di quelli tradizionali utilizza il codice genetico del virus per sconfiggerlo. Questo potrebbe portare ad avere un vaccinoilgià nel. A dichiararlo è stata proprio la professoressa Sahin in un’intervistaBBC, spiegando che “quello che abbiamo sviluppato nel corso di ...