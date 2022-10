NASCAR 2022 | Las Vegas | Logano prenota il campionato

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ladelapproda per l’ultima volta quest’anno al LasMotor Speedway per la South Point 400. Questa tappa inaugura il penultimo round dei Playoff, il Round of 8, che assegnerà i quattro posti disponibili per la finalissima di Phoenix. Ed il primo dei quattro slot per il Championship 4 se lo aggiudica Joey, che con una strategia brillante conquista il successo in gara. L’alfiere Penske batte Ross Chastain dopo un intenso duello nei giri finali. Kyle Busch, Chase Briscoe, Denny Hamlin, Tyler Reddick, Martin Truex Jr, Erik Jones, AJ Allmendinger ed Austin Dillon chiudono la top ten. I cambi di leader sono 18, le caution 8 e coinvolgono diversi protagonisti e pretendenti al titolo.: cosa succede a Las? Si comincia con la lotta ...

Il primo colpo di scena è arrivato alla ripartenza con l'uscita di scena di un protagonista importante per i Playoffs come Christopher Bell. Tanta sfortuna per il #20 di Gibbs, protagonista coinvolto ...Il nipote di Joe Gibbs, padrone dell'omonima squadra, ha concluso in vetta la Stage 1, una fase che ha preceduto un nuovo deciso attacco da parte di Gragson. Noah ha infatti beffato la Toyota Supra #... NASCAR Cup Series, Las Vegas: Logano abbatte Chastain ed accede alla finale Marco Cortesi Una vittoria inattesa per Joey Logano e per il team Penske, e una follia completa degna di un film western hanno fatto da padrone nell'appuntamento di Las Vegas della NASCAR, ...Il pilota finlandese campione del mondo in F1 con la Ferrari, dopo aver lasciato il Circus lo scorso anno, si è riciclato negli Usa. Ha provato prima la Nascar e ora insegue il mito Indianapolis ...