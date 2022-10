Marta Flavi | tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 17 ottobre 2022)non apprezza, come tutti, gli 0 dati acon lema non apprezza nemmeno quando vengono dati dei 10 o voti comunque alti a chi tutto sa fare tranne che ballare.a Oggi è un altro giorno dice quello che altri non dicono. C’è chi si infastidisce in diretta dopo l’esibizione del sabato sera e chi non teme di rovinare il rapporto con i colleghi del dance show. Non ci sta a non allenarsi e a non danzare più, ha voglia di tornare in gara, sabato scorso è stata eliminata e spera nel ripescaggio. Non ci sta, non le sembra giusto che altri siano in testa senza meritarlo. “Io vorrei vedere vincere qualcuno che vale e non perché è simpatico, vorrei che vincesse una persona che sa ballare e ce ne sono parecchie. Il mio preferito è Garko”. Costa sta ...