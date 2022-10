Mario Cipollini condannato a 3 anni per lesioni e minacce all' ex moglie

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il tribunale di Lucca haa 3l'ex campione del mondo di ciclismoin un processo che lo ha visto imputato dei reati dialla exSabrina Landucci. La donna denunciònel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai aveva chiesto 2e 6 mesi.è statoanche per leal nuovo compagno della ex, Silvio Giusti, già calciatore professionista.

LUCCA - Tre anni di reclusione per l'ex campione di ciclismo, accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale vice di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, e all'...Il tribunale di Lucca ha condannato a 3 anni l'ex campione del mondo di ciclismoin un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci. La donna denunciònel gennaio 2017. Nel processo il pm Letizia Cai ...Arrivano brutte notizie per Mario Cipollini, ex campione del mondo di ciclismo. Secondo le ultime informazioni è stato condannato è stato condannato in Tribunale a Lucca a tre anni di reclusione. La p ...La sentenza del Tribunale di Lucca è una stangata per l'ex campione del mondo di ciclismo, Mario Cipollini. Il caso era scoppiato nel 2017 quando la donna denunciò ufficialmente la propria vicenda e ...