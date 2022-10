Loki | le riprese della seconda stagione sono terminate

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Con la conclusione ufficiale delledi, i fanserie e dell'MCU già guardano in avanti, verso le prossime ombre che andranno a sfidare gli equilibri. Le2 di. In base a quanto recentemente riportato da Comicbook.com, i nuovi episodi dovrebbero uscire fra meno di un anno, essendo terminato il lavoro sul set. A riprova di tutto ciò abbiamo anche i post sui social media dei membritroupe, i quali hanno celebrato il termine ultimo dei lavori con fotografie dedicate all'evento, in cui indossano abiti a tema. Come accaduto anche in passato, probabilmente anche in questo caso i Marvel ...