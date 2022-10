(Di lunedì 17 ottobre 2022) IlEuropeo hato undiall'per le repressioni delle proteste in corso da piu' di un mese ae in altre città. Le misure restrittive colpno undici ...

IlEuropeo ha approvato un pacchetto di sanzioni all'per le repressioni delle proteste in corso da piu' di un mese a teheran e in altre città. Le misure restrittive colpiranno undici ...BRUXELLES - IlAffari Esteri dell'Ue, a quanto si apprende, ha approvato un pacchetto di sanzioni all'legato alle repressioni delle ultime proteste. Le misure restrittive colpiranno undici persone e ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...L’Europa risponde alla repressione di Teheran contro i manifestanti con un nuovo pacchetto di sanzioni, che colpiranno undici persone e quattro entità iraniane. Il Consiglio Affari Esteri dell’Ue ha s ...