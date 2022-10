Inter | il Financial Times | ' La società è in vendita' Marotta | ' Situazione sopra la mia testa'

L'è in vendita Goldman Sachs e Raine Group sarebbero stati incaricati dall', di proprietà di Suning, di trovare potenziali acquirenti. Lo rende noto ilTimes , che cita persone informate sulla vicenda secondo cui la ricerca sarebbe iniziata proprio in questi ...L 'è in vendita, ora è ufficiale. Secondo quanto riportato dalTimes i nerazzurri si affideranno a Goldman Sachs e Raine per trovare acquirenti interessati all'acquisto del pacchetto di ..."L'Inter è in vendita". Lo riporta l'autorevole Financial Times ribadendo le indiscrezioni e le voci che di recente erano circolate da più fonti su una possibile cessione del il club nerazzurro. Secon ...