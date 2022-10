Il Paradiso delle Signore | trama 17 ottobre 2022 | Gloria torna ad essere

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Moreau tornerà adufficialmente la capocommessa del, come racconta ladella soap opera di Rai 1 di lunedì 17. La donna èta finalmente in libertà dopo aver ottenuto la grazia e finalmente potrà riavere il suo amatissimo lavoro che le verrà riaffidato da Irene, la quale l'ha egregiamente sostituita durante la sua lunga assenza. Intanto, Matilde, che è reduce da un duro scontro con Tancredi, si confiderà con Adelaide, alla quale racconterà l'accaduto. La Frigerio, oltre admolto scossa per la discussione con il marito, sarà ancora delusa ed amareggiata per quello che ha fatto Vittorio, che non solo ha letto una sua lettera privata, ma ha anche copiato ...

