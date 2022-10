Highlights e gol Lecce-Fiorentina 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la decima giornata del campionato di. Al Via del Mare ottimo primo tempo dei salentini che sbloccano la partita grazie al gol di Ceesay che sfrutta la bella azione di Gonzalez e trafigge Terracciano. Nel secondo tempo però arriva la reazione viola che prima pareggia con Kouame e poi va vicina ripetutamente al gol del vantaggio ma un grande Falcone dice di no. Un punto a testa che sicuramente fa più felice Baroni rispetto ad Italiano. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.