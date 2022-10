Giro d’Italia 2023 | presentato il percorso Tornano le Tre Cime di Lavaredo | ben 70 km a cronometro!

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Finalmente sono stati svelati tutti i dettagli del, nella presentazione odierna svoltasi presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. La Corsa Rosa si svolgerà dal 6 al 28 maggio, con la Grande Partenza che (come era già noto) si terrà dall’Abbruzzo, precisamente con una cronometro sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina a Ortona (18,4 chilometri totali). A tal proposito, è una interessante novità per la prossima edizione della presenza di tre prove a cronometro, per un totale di 70,6 chilometri. Si parte dall’Abbruzzo, ci si sposta poi verso la Campania con la gradita conferma della tappa partenopea (anche se con undiverso dall’anno scorso), in quel di Napoli (giovedì 11 maggio), seguita dalla prima frazione con arrivo in salita, ...