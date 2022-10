Due arresti della Polizia | uno scippatore ed uno spacciatore

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ accusato di avere “scippato” la collanina d’oro a una turista il 34enne, è stato rintracciato e denunciato ieri a Napoli dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. Ad avvertire i poliziotti, in piazza Cavour, è stata la vittima: agli agenti ha riferito che, poco prima, mentre si trovava in via Crocelle a Porta San Gennaro, all’angolo con piazzetta Crociferi, un uomo con mossa fulminea gli aveva portato via una collana in oro. La turista ha anche detto di avere ingaggiato una colluttazione con il malvivente che, però, era riuscito comunque a scappare. Grazie alle descrizionivittima, una volante del Commissariato San Carlo Arena ha rintracciato il malvivente nella sua abitazione, alle Rampe di San Gennaro: sottoposto alla misura alternativasemilibertà, è stato denunciato per rapina. Gli agenti del ...

