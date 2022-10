Napoli-Bologna | dove vederla in tv

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ildi Spalletti torna in campo dopo la strepitosa vittoria di Champions contro l’Ajax e la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Ad attendere gli azzurri ci sarà unin cerca di riscatto dopo gli scarsi risultati delle ultime partite. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria. Qui per vedereleggere le probabili formazioni del match di Serie A travedereData: domenica 16 ottobre 2022 • Orario: 18:00 • Canale TV: DAZN • Streaming: DAZN Segui ZON.IT su Google News.

Ilriceve alle 18 il Maradona ilcon l'obiettivo di allungare il suo momento d'oro. Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Anguissa e Rrahmani, il primo sarà rimpiazzato da Ndombele ...Probabili formazioni/ Diretta tv: ci sono molti dubbi davanti Numeri molto migliori per la Juventus Primavera, che è la capolista con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi ...Dopo gli anticipi del sabato continua oggi la decima giornata del campionato di Serie A 2022-23. In campo la capolista Napoli in casa con il Bologna, l’Inter che ospita la Salernitana, il Milan a Vero ...Si comincia alle 12.30 con Inter-Salernitana, subito prima di Verona-Milan si affronteranno invece Napoli e Bologna La Serie A in campo anche in questa domenica con cinque partite: prima di Verona-Mil ...