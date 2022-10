Maneskin a Che Tempo Che Fa per “una bella notizia” | l’annuncio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ia CheChe Fa domenica 16 ottobre per “una”. Lo spoiler arriva direttamente dai social, sono ipersonalmente a condividere l’anticipazione tra le storie su Instagram, a poche ore dalla diretta negli studi di Rai3. Ospiti di Fabio Fazio, in esclusiva, isono attesi stasera per un annuncio importante. Sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo con 6 miliardi di streaming e 289 certificazioni globali, e il loro successo non si arresta neanche con la nuova pubblicazione. Il nuovo singolo è The Loneliest e nel giorno del debutto è stata la canzone più ascoltata in assoluto nel mondo su Spotify, entrando alla posizione numero 53 della Top Songs Global di Spotify. Fabio Fazio li accoglie in studio in esclusiva domenica 16 ottobre. ...