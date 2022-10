La spiaggia dei gatti in Sardegna tra i temi di “Dalla parte degli Animali”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nella puntata in onda il 16 ottobre su Retequattro anche una gita a Castelporziano e gliselvatici del Cras Stella del Nord Si chiamano Ciuffo, Chicco, Nerina e la rossa Brambi (nome non casuale) sono solo alcuni dei mici liberi della mitica colonia felina di Su Pallosu (Oristano), ormai meta turistica. Poi uno sguardo alla stupenda tenuta presidenziale di Castel Porziano, scrigno di biodiversità che si può visitare su appuntamento. Infine l’affascinante mondodel bosco, dove ci conduce la piccola Stella, per farci conoscere il tasso Brigitte e un gruppo di ghiri. Questo e molto altro ancora nella prossima puntata di “”, trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda alla domenica mattina su ...