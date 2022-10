Agnelli | la paura è totale | ecco cosa teme più di ogni cosa

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 ottobre 2022) In una stagione iniziata nel peggiore dei modi,ha unapiù grande delle altre; andiamo a vedere disi tratta. La Juventus continua a faticare e non riesce a trovare il giusto modo per risolvere i problemi; contro Bologna e Maccabi sono arrivati sei punti che hanno, fondamentalmente, nascosto la polvere sotto il tappeto. Il primo match impegnativo, contro il Milan, ha fatto tornare a galla le difficoltà dei bianconeri usciti sconfitti dalla gara di San Siro. Nel ciclone delle polemiche è finito Allegri che non può giustificare il momento negativo con le assenze; la stagione, nonostante siamo solamente ad ottobre, rischia di essere già compromessa ma lapiù grande diè un’altra. Andiamo a vedere disi ...