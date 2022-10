(Di domenica 16 ottobre 2022) A che orastasera, 16 ottobre 2022, a Cheche fa su Rai 3? Ve lo diciamo subito:esatto dell’apparizione degli artisti italiani più ascoltati al mondo (oltre sei miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e duecentottantanove certificazioni globali tra cui quindici dischi di diamante, duecentotrenta dischi di platino e qurantaquattro dischi d’oro) non è stato reso noto. Quindi potrebbero apparire sia ad inizio serata (ore 8) sia in chiusura di prima parte. Prima – per intenderci – del Tavolo. La scaletta della puntata di stasera infatti non è stata ufficializzata né dal programma né dagli artisti. Sappiamo però che la band dei record, ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo The Loneliest, certamente si esibirà davanti al pubblico di Rai 3 con il ...

TPI

Sale in quarta posizione The Midnight Club , la serie di Mike Flanaganfino adnon ha sorpreso: nel primo weekend, infatti, è stata vista per un totale di 18,790,000 di ore. È molto probabile ...Ad Anfield, dopo 9' di recupero, arriva così la prima sconfitta stagionale degli uomini di Guardiola ,si ritrovano al 2° posto in classifica a - 4 dall' Arsenal capolista. Respira invece il ... A che ora sono i Maneskin a Che tempo che fa: l’orario dell’ospitata su Rai 3 Certo è che un ruolo da tappabuchi ... Idee e progetti di rivoluzione. Allegri ha per ora messo al sicuro la sua panchina, per assicurare anche la difesa serve un aiuto dal mercato.Guida accensione mutuo: che cosa possono chiedere le banche in garanzia nel momento della concessione Condizioni e richieste spiegate.