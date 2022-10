Wta Cluj-Napoca 2022 | Paolini vince al terzo set contro Wang e vola in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Jasminesoffrendoinnel Wta 250 di. La tennista italiana piega la cinese 7-5 4-6 6-3 sprecando tante occasioni nell’ultimo set riuscendo a togliere il servizio sul 4-3 a, in evidente difficoltà fisica a causa di problemi addominali accusati nell’ultimo parziale.domani affronterà Blinkova che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 4 Potapova. La numero 4 italiana proverà are il suo secondo torneo in carriera dopo la vittoria dell’anno scorso sempre sul cemento indoor a Portoroz. Primo set molto equilibrato con le giocatrici che imprimono un ritmo molto alto agli scambi.va in difficoltà nel suo ...