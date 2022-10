Roma | striscione contro La Russa al Colosseo | nome a testa in giù

Leggi su tpi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Unoil nuovo presidente del Senato, Ignazio La, è stato esposto apoco dopo le 21,30 di ieri, 14 ottobre 2022, nei pressi del, sul Ponte degli Annibaldi. Una pattuglia dei carabinieri del centro lo ha notato, rimosso e sequestrato. Sullo, firmato da ‘Cambiare Rotta’, è scritto “Benvenuto presidente La(ilè ain giù rispetto alle altre parole, ndr). La resistenza continua”. Loè stato esposto in quelle stesse ore in cui sono comparse la stella a cinque punte e le scritte, sempreLa, sulla saracinesca della sede di Fratelli d’Italia nel quartiereno della Garbatella. In merito ...