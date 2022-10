Paul Newman ricorda la morte per overdose di suo figlio Scott in un nuovo libro di memorie

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 ottobre 2022)parla della scomparsa di suoa causa della dipendenza in undi: 'Non avrei mai pensato che sarebbe stato fatale'. Prima della suaha riflettuto sulla perdita di suo, scomparso nel 1978 all'età di 28 anni a causa di undi droga e alcol. La star di Hollywood ci ha lasciati nel 2008 all'età di 83 anni e, in undiin uscita dal titolo ": The Extraordinary Life of an Ordinary Man", ha descritto in dettaglio il dolore che ha provato. Nelspiega che ...