“Niente ricatti | piuttosto” La Russa smentisce gli inciuci per un governo Meloni

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lo scontro tra Giorgiae Silvio Berlusconi è di dominio pubblico, con una risposta fulminante da parte della leader di Fratelli d'Italia alla pagina di appunti che teneva il mano il Cavaliere nell'aula del Senato. Dalle pagine di Repubblica emergono i pensieri di Ignazio La, nuovo numero uno di Palazzo Madama, che fa ben capire come non ci sia l'intenzione di effettuare strane manovre di palazzo per governare: “che farsi ricattare Giorgia se ne va a casa”. Nel parlare con un altro esponente di FdI il presidente del Senato mette in chiaro le cose:governerà soltanto se avrà i numeri. Se invece si arrivasse allo strappo definitivo con Forza Italia non si intraprenderà la strada di piccole o larghe intese, non si scenderà a compromessi ed è totalmente da escludere un esecutivo di unità ...

La Verità

MELONI E BERLUSCONI AL BIVIO: RIAPPACIFICAZIONE OGOVERNO Che cosa succederà ora I casi ... MELONI NON ACCETTADA BERLUSCONI MA DA SOLA NON HA LA MAGGIORANZA: CHE FARA' MATTARELLA E ...Dopo aver evitato il trappolone, la leader di Fdi rivendica: "Sarà un esecutivo autorevole".più spazio a pretese personali. Per cui scendono le quotazioni degli azzurri Francesco Paolo Sisto e Anna Maria Bernini , mentre resiste Antonio Tajani. Sorride il Carroccio: Nicola Molteni ... La Meloni vince e rimanda al mittente i ricatti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Non seguite le mode e gli schemi di successo. Non ripetete i luoghi comuni di un Natale falso e sdolcinato, che non ha niente a che fare con la nascita di Gesù a Betlemme e con il suo significato per ...