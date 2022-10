Incidente choc | lo scuolabus esce di strada e finisce nel fosso Sul posto vigili del fuoco e 118

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Stavano rientrando a casa dopo una giornata in classe quando losul quale viaggiavano all’improvviso ha sbandato finendo fuori dalla carreggiata e rimanendo incastrato in un scolo d’acqua. Si tratta di unche si è verificato in provincia di Verona a Minerbe in via Carampelle nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre. Il bilancio parla di una bambina ferita in modo grave e di altri otto scolari finiti in pronto soccorso oltre all’automobilista. Le cause dell’soni in corso di accertamento: il pullmino stava riportando a casa gli alunni delle scuole elementari. L’autista del mezzo ha perso il controllo andando a schiantarsi. Sulsono intervenute le ambulanze del 118, idele gli agenti della poliziale che hanno ...