Dayane Mello verso un noto reality show? L’indiscrezione 

(Di sabato 15 ottobre 2022)undi Canale 5? Ecco cosa è emerso daldue anni fa ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia per prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella e imprenditrice negli anni ha fatto tantissima strada per arrivare a raggiungere importanti traguardi. Ladopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 è riuscita col tempo a conquistare il cuore di tantissimi italiani avventura dopo avventura.non si è più fermata lavorando senza sosta su nuovi ed importanti progetti professionali. Dal lancio del suo primo brand di cosmetici “– Day and You” alla conduzione ...

Fanpage.it

Per questo motivo gli autori starebbero pensando di far entrare nuovi gieffini e tra questi potrebbe esserci una delle regine di questo reality,. >>> Le Offerte lampo di A Casa Pipol ...Tra di loro potrebbero esserci: Teresa Langella , Helena Prestes e. Proprio della brasiliana ha parlato Samara Tramontana: Io ho un sacco di talpe in giro per l'Italia. Una di queste ... Dayane Mello contro Ginevra Lamborghini: A chi non piacciono le donne Il suo racconto fuori luogo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Stando ad alcuni rumor, tra i sei concorrenti che dovrebbero entrare nella Casa del GFVip7 potrebbe esserci anche il ritorno di Dayane Mello ...