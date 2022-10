Atp Firenze 2022 | i problemi fisici condizionano Musetti | in finale ci va Auger-Aliassime

(Di sabato 15 ottobre 2022)cede in semiadche si guadagna un posto innell’Atp 250 dicontro Wolf che si disputerà nella giornata di domani. Partita combattuta nei primi game del primo set fino a quandonon chiama un medical time out peral costato. Partita condizionata dall’infortunio del numero 3 italiano, da domani numero 24 del ranking Atp, conche con il minimo sforzo ha strappato il servizio al tennista toscano due volte nel primo set e una volta nel secondo. Il canadese proverà a conquistare ladomani per assicurarsi un posto nelle Atp Finals che si disputeranno dal 13 al 20 novembre. Primo set a senso unico con ...

Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti alOpen , sconfitto in due set da Félix Auger - Aliassime , testa di serie numero 1 del '250' ...raggiunge la 25posizione nella classifica, ...Tennis Andreas Seppi ha preso la sua decisione: a 38 anni si ritira dal tennis. L'ex numero uno ... Luca Nardi, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, reduce da una brutta esperienza a. Ultima ...Sono stati stanziati fondi aggiuntivi per il completamento sia di due linee tramvie a Firenze e provincia, che per la ristrutturazione dello stadio 'Franchi, annuncia il sindaco ...Firenze – In occasione dell’UniCredit Firenze Open, la Fondazione Fiorenzo Fratini ha consegnato, durante l’UniCredit Firenze Open in corso di svolgimento al Pala Wanny di Firenze, una carrozzina ...