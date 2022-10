Van Dijk non è più lo stesso dall’infortunio

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore del Liverpool Virgil vannon sta guardando da nessuna parte il giocatore che era prima dell’infortunio, secondo Jason Cundy, esperto di talkSPORT. Il nazionale olandese ha saltato gran parte della stagione 2020/21 dopo essere stato infortunato da Jordan Pickford, anche se è tornato e sembrava di nuovo al top della forma per il Liverpool nel 2021/22. Finora in questa stagione, tuttavia, Vanè stato scadente e, sebbene sia tutt’altro che l’unico in questa squadra fuori dal comune del Liverpool, il suo calo di forma ha chiaramente influenzato il resto della squadra. Vedi sotto mentre Cundy chiarisce che pensa semplicemente che non stiamo vedendo loVandi quello che abbiamo visto quando era al suo apice prima della sua lunga assenza a causa di ...