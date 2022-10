Tutto pronto per l’Halloween party da Checco dello Scapicollo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) State cercando dove trascorrere la notte più spaventosa dell’anno in compagnia tra divertimento, ottimo cibo e musica? Allora dovete andare dal miticodove vi aspetta un Halloweendavvero spaventoso! Una serata speciale durante la quale protagonista sarà il buon cibo, per l’occasione con un menu appositamente studiato (euro 35 a persona), DJ set Family Konnection e tanta allegria; ma non finisce qui perché durante ilverrà organizzato un contest per premiare la migliore maschera. D’altronde, come viene simpaticamente chiamato dai suoi innumerevoli affezionati clienti, ci ha abituati ad organizzare, alla grande, eventi di vario genere: politici, culturali, benefici, sportivi e quant’altro sotto la sapiente guida del direttore Franceso Testa il ...

Cosenza Channel

... il governo federale èa stanziare 1,5 miliari di euro all'anno se i Länder garantiranno una ... 'Pochi mezzi, si rischia il collasso della rete' Il dibattito degli ultimi mesi,incentrato ...... ma anche in condizione, dei Nikola Milenkovic : il serbo èè tornare al comando della ... Segnali incoraggianti anche da parte di Barak, che dopo un primo mese in violasommato anonimo, ... Pollino, tutto pronto per la mezza maratona più bella d’Italia Tutto pronto per la terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre, in diretta dalle ore 21.25 ...Il tecnico: "La squadra di Allegri vive un momento negativo ma ha grandissimi giocatori. Bremer Passare dal granata al bianconero non è il massimo della vita" ...