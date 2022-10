Tacciano le armi In piazza per la pace il 5 novembre

lee si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del ...Lo slogan della manifestazione è chiaro: "le, negoziato subito". E ancora: 'Lenon portano la pace, ma solo nuove sofferenze per la popolazione', si legge nel manifesto della ...Oggi appuntamento davanti all’ambasciata russa a Roma, con associazioni e personalità del mondo accademico. Presenti anche esponenti politici. Moretti (Mean): non temiamo strumentalizzazioni ...Per l’Ucraina, gli occidentali e la democrazia, si avvicina la vittoria. A prescindere da quello che faccia o non faccia, Putin non potrà più vincere la guerra perché le sue truppe sono demoralizzate ...